Григор Димитров към Роджър Федерер: Ти си истинско вдъхновение за мен!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се включи в специално видео с поздравителни послания към Роджър Федерер по случай официалното приемане на швейцареца в Международната тенис зала на славата в Нюпорт.

„За мен ти винаги си бил член на Залата на славата, мисля още от първия ден, в който те видях да играеш. Невероятен пример както на корта, така и извън него, и истинско мое вдъхновение.

Чувствам, че имаме толкова много хубави спомени на корта и извън него – още от времето, когато играхме демонстративен мач в Медисън Скуеър Гардън и летяхме заедно за Индиън Уелс. Спомням си как четях приказки на малките ти момиченца, когато бяха малки, така че винаги съм се чувствал много приет и обичан от теб и цялото ти семейство", казва 35-годишният Григор.

В началото на кариерата си той често бе сравняван с великия швейцарец и наричан Бейби Федерер.