Кой е 18-годишният Аюб Буади, за когото "Манчестър Сити" плати 100 млн. евро на "Лил"

Аюб Буади е новият централен полузащитник на "Манчестър Сити". Английският клуб похарчи 95 милиона евро плюс още 5 милиона евро за бонуси.

Това е рекордна продажба за "Лил". Само веднъж преди играч от Лига 1 е плащал повече: ПСЖ плати 145 милиона евро за Килиан Мбапе на "Монако".

Естествено, цената е невероятна. "Сити" инвестира в потенциала на Буади. Без да се прави компромис с възрастта му (на 18 години вече е играл на световно първенство и има два сезона в Лига 1), той е просто добър, качествен полузащитник.

В "Сити" вярват, че като узрее сред силни съотборници, Аюб скоро ще достигне елитното ниво.

Преди футбола той показва респектиращи резултати в гимнастиката, колоезденето, хандбала, тениса и бадминтона.

В младежките отбори винаги играе с по-възрастни играчи,

защото е твърде доминиращ за възрастта си. На 10 години например е капитан на отбора до 12 години.

През октомври 2023 г., на 16 години и 3 дни, той стана най-младият играч в историята на състезанията на УЕФА, играейки за "Лил" в Лигата на конференциите.

Същия месец, на 16 години и 20 дни, той става най-младият играч във френската лига от над 40 години.

На 17-ия си рожден ден дебютира в Шампионската лига, играейки цял мач срещу "Реал" (Мадрид). "Лил" печели с 1:0, а целият "Стад Пиер Мороа" пее песни за него.

Всеки уважаващ себе си футболист, работил с Буади, подчертава неговата зрялост, казвайки, че на 16-18 години той играе сякаш е два пъти по-възрастен. Клише е, но Аюб наистина пленява със своята чувствителност.

Успехът на Буади има свои уникални аспекти. Например той е много интелигентен. И не само във футболен смисъл.

Средният му успех в гимназията е 18,5 от 20, което е много висок резултат за френската образователна система. Аюб завършва лицей с отличие на 16-годишна възраст, година пред своите връстници.

На 15 години той печели състезание по красноречие сред млади френски футболисти, като произнася реч пред Брижит Макрон, озаглавена "Кое е по-важно: резултатът или начинът, по който е постигнат?". Раян Шерки, който се е засякъл с Буади в младежкия отбор на Франция, нарича Аюб "Айнщайн".

Буади в момента е студент в университета в Марсилия, където

избира да специализира математика

Дори сред футболистите, които се стремят към образование, това е много необичаен избор. "Математиката, както и футболът, има своята красота. Ученето е важно за моето спокойствие", казва Аюб. И допълва: "Това е начин да си почина от футбола, да не се спирам твърде много на него, да се отворя за нови неща. Избрах да уча, защото искрено ми харесва, но всеки има свой собствен начин да си прочисти главата."

Семейството на Аюб също е образовано: баща му е работил като банков директор, а по-късно става заместник-кмет на френския град Крей. Майка му преди това е работила в аерокосмическата индустрия. Сестра му има докторска степен по фармацевтика.

Буади е роден и израснал във Франция, но избира мароканския национален отбор. Това обикновено е така за тези, които просто не са на нивото на френския национален отбор. Никога не е получавал покани при Дидие Дешан, но

на 18 години е капитан на младежкия отбор

Никой не се е съмнявал, че със сигурност ще бъде поканен в старшия отбор след световното първенство през 2026 г., независимо дали Зинедин Зидан, или някой друг стане треньор.

След дълго обмисляне Буади в крайна сметка избира Мароко. Той обяснява, че разговорите със семейството му са оказали значително влияние: за Аюб това е възможност да почете мароканските си корени.

Интересното е, че през декември 2025 г. Буади удължава договора си с "Лил" до 2029 г. Така демонстрира лоялността му към клуба, който го е оформил (той е там от 13-годишна възраст). Удължаването даде на "Лил" по-силна позиция в преговорите с топклубовете, които не можеха да налагат идеята, че договорът му скоро ще изтече и ще го вземат безплатно. Освен това Буади, разбира се, не оказа никакво влияние върху преговорите; нямаше опит да го убедят да ги пусне бързо, камо ли да провокира или изнудва.

Съвременните футболисти често са критикувани, че са готови да направят всичко, за да се присъединят към голям клуб, така че е важно да се разказват истории за играчи, които уважават отборите, които са им дали шанс да успеят. Буади е един такъв пример.

Буади е страхотен защитник. Но той често атакува вратата. Ключовото му качество е да държи топката под натиск. Той защитава топката както с мощната си физика, така и с техниката си. Основното нещо, което трябва да подобри, е

да се фокусира върху отнемането на топката от противника,

защото дори в наказателното поле приоритет на Буади е запазването на владението на топката, а не атакуването на съперника в истинския смисъл на думата.

Да се върнем към позитивите. Буади покрива почти цялото игрище: той е мобилен и осигурява много бягане. Това е важно и за преодоляване на напрежението: спуска се по фланговете към защитниците и тича напред – или за да се отвори и да получи подаване, или за да издърпа противник, разчиствайки път за съотборниците си.

В "Лил" Буади официално започна в двойката опорни халфове, но в действителност той беше част от трио изключително динамични, силно сътрудничещи си полузащитници: играчите постоянно разменяха позициите си. Номер 10 Хакон Харалдсон редовно се отваря дълбоко, а след това Буади веднага се придвижваше по-високо.

Той не е класически плеймейкър, който разпределя топката от дълбочина, малко над централните защитници или дори между тях - Буади е постоянно в движение. Неговата уникална характеристика е, че динамичните играчи обичат бързо да подават топката напред, докато Аюб се движи хоризонтално по ширината на терена, упражнявайки контрол и постоянно търсейки оптималния момент за напредване. Той е стабилизатор на владението на топката, а не плеймейкър.

Буади е имал голям късмет с треньора си, който го е интегрирал в играта за възрастни. Бруно Дженезио предпочита тренировките изключително с топката и работи усилено върху чистото владеене. В същото време той не е просто футболен романтик, който култивира красиви комбинации. "Лил" е добре организиран без топка, но не се защитаваха един срещу един, както са свикнали, а в компактна схема 4-4-2, често доста висока, противниците им срещат големи трудности при напредването. Буади се отличава в тази формация; той е балансиран полузащитник, чувства се добре както с топката, така и без нея.

Ясно е, че Аюб има задълбочено разбиране за играта. Като се има предвид, че е само на 18 години, това е особено впечатляващо. Имаше един красив момент на световното първенство: по време на една от почивките за вода не Буади получаваше сигнали от треньора на Мароко Мохамед Уаби, който слушаше разсъжденията на Буади и след това му показа палец нагоре.

Трансферът на Буади се вписва в стратегията на "Сити"

от последните години. Един от основните филтри при избора на нови играчи е способността да дриблират или да задържат топката под напрежение в ситуации един на един.

Тези изисквания се отнасят не само за крилата, но и за играчи от всички позиции. Жереми Доку, вече напусналият Савиньо и Антоан Семенио - техните стилове буквално са изградени около дрибъла. Раян Черки, Матео Ковачич, Матеус Нунеш и Райън Аит Нури - за тях дрибълът е бонус, но и важно качество.