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https://www.24chasa.bg/sport/article/23475093 www.24chasa.bg

"Арсенал" представи 16-годишния уелсец Аксел Дончев, който е с български корени

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Аксел Дончев подписва договора си. Снимка: Клубен сайт на "Арсенал"

Шампионът на Англия "Арсенал" официално представи 16-годишният Аксел Дончев от "Кардиф Сити". Халфът е роден в Уелс и е с български и полски корени.

Дончев преминава със стипендия за 1 година, като има и предварително споразумение за професионален договор с "Арсенал".

Миналия сезон Аксел влезе в историята на "Кардиф Сити", като направи дебют на 15 години и 234 дни в професионалния футбол и стана най-младия за уелския тим.

Аксел е изкарал цялата си кариера до момента в "Кардиф Сити" и е играл за юношеските национални отбори на Уелс. Той има право да избере Полша и България за мъжкия национален отбор, но заради размотаване поляците почти са си го осигурили.

Аксел Дончев подписва договора си.
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