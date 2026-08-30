"Арсенал" представи 16-годишния уелсец Аксел Дончев, който е с български корени

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Шампионът на Англия "Арсенал" официално представи 16-годишният Аксел Дончев от "Кардиф Сити". Халфът е роден в Уелс и е с български и полски корени.

Дончев преминава със стипендия за 1 година, като има и предварително споразумение за професионален договор с "Арсенал".

Миналия сезон Аксел влезе в историята на "Кардиф Сити", като направи дебют на 15 години и 234 дни в професионалния футбол и стана най-младия за уелския тим.

Аксел е изкарал цялата си кариера до момента в "Кардиф Сити" и е играл за юношеските национални отбори на Уелс. Той има право да избере Полша и България за мъжкия национален отбор, но заради размотаване поляците почти са си го осигурили.