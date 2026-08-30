Христо Цветков с победа на изкачването на Черни връх (Снимки)

Шесткратният шампион в 100 км Обиколка на планината днес записа победа и в скоростното изкачване от НДК до Черни връх, при жените Билсерин Сюлейман дебютира със злато, хиляди се събраха за Националния туристически събор

Христо Цветков заслужи днес званието „Властелинът на Витоша". Шесткратният шампион в 100-километровата Обиколка на планината грабна тази сутрин победата и в скоростното изкачване от НДК до Черни връх. Миналото лято Цветков стана първият обиколил с бягане Витоша под 7 часа с рекорда си от 6.56:40 ч., а днес остана на по-малко от 6 минути от върховото постижение в изкачването на върха. През 2021 г. той превзе новините с това, че веднага след финала на Витоша100 коленичи за да предложи брак на своята любима, която по-късно го направи баща.

Стартът на юбилейното 20-о издание на традиционното планинско бягане „Витоша Рън" бе даден пред НДК от Христо Копаранов – член на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община и Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта". Двамата приветстваха присъстващите, а Копаранов след това се включи в редиците на устремилите си към върха. Точно в 9.00 ч. от пространството преди Моста на влюбените към витошкия първенец потеглиха рекордните 348 атлети.

Цветков пое лидерството веднага след старта и на първата контрола преди Драгалевци вече водеше с минута и половина на Никола Кондарев. По склоновете Христо увеличаваше методично преднината си, за да финишира на върха за 1.42:39 ч – един от най-силните резултати в историята, нареждащ се след рекорда на неучаствалия днес Шабан Мустафа (1.36:45 ч от 2011 г). Цели 12 минути по-късно на върха се появи Никола Кондарев (1.54:45), бронзът бе за Емил Янчев (1.57:28 ч). В името на рекорда сред стартиралите бе и първият победител Бойко Златанов, който не е пропускал нито едно издание и пробяга днес дистанцията за 20-и път, като той е шампион и през 2012 г.

При жените Билсерин Сюлейман ще запомни дебютното си участие с победа. Месец и половина след като триумфира в планинското бягане на Витоша летен фест, днес тя стъпи първа на върха с време 2.03:53 ч., на 9 минути от рекорда на Милка Михайлова от 2011 г. Само минута и половина не достигнаха на финиширалата втора Мария Николова да запише рекордната шеста победа, а трета се нареди Миряна Иванова с 2.21:30 ч. Така шампионите не успяха за малко да грабнат обявените за първи път от организаторите премии от по 500 евро за подобрен рекорд на трасето.

Стартиралите близо 350 атлети се включиха в големия спортен празник, организиран за поредна година от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта", Български туристически съюз, Природен парк „Витоша" и Сдружение „Маратон". Няколко емблематични събития събраха много приятели на планината днес на витошкия първенец. Сдружение "Маратон" заедно със Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта" организираха за 18-а поредна година най-масовата надпревара по планинско бягане от веригата Five mountains – състезателното изкачване „Витоша Рън" от центъра на град София до Черни връх (2290 м). Надпреварата по 18-километровия маршрут от НДК до Черни връх е с 1734 м сумарна положителна денивелация.

За осма поредна година участниците можеха да следят пътя си към върха онлайн чрез GPS-система, а резултатите на всички финиширали могат да се видят на сайта https://marathon.bg/vitosha-run-2026/. На всеки финиширал бе връчен красив паметен медал за спомен от участието, а призьорите бяха отличени с материални награди и ваучери за спортна екипировка.

Същевременно към витошкия първенец тръгнаха няколко лъчеви похода за да отбележат годишнината откакто Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх, заедно с още 300 последователи. Кулминацията бе на самия връх, където се състоя Националният туристически събор. В него участваха хиляди представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет.

Тържествата отбелязват 131-вата годишнина на туристическото движение в България. На морената на Черни връх днес бяха поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов. На витошкия първенец председателят на БТС Венцислав Венев и останалите официални лица наградиха призьорите в скоростното изкачване на върха, покорителите на 10-те планински първенци в България и връчиха грамоти на туристически дружества. За доброто настроение отново се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров – Алекс, в програмата бяха включени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна. Празникът преминава под апела към всички участници да пазят планината и да не оставят боклук след себе си.