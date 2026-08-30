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https://www.24chasa.bg/sport/article/23475724 www.24chasa.bg

Руски фигурист ще се състезава за България

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Егор Рухин

22-годишният руски фигурист Егор Рухин вече ще представлява България. Той е в София и тренира при Андрей Лутай.

"Идеята се роди след Гранд при в Магнитогорск. И стъпка по стъпка се осъществи. Мотивацията е да участвам на международни състезания. Тренирам при Андрей Лутай. Работим заедно с Албена Денкова и Максим Стависки. Също така и с американския хореограф Томас Диксън", казва Рухин за sports.ru.

Рухин е бронзов медалист от първенството на Русия през 2021 г. Има сребърни и бронзови медали от турнирите за Гран при при юношите.

През кариерата си е работил с Етери Тутберизе, Евгений Плюшченко, Александър Волков, Алексей Василевский и за последно с Егор Четверухин.

Егор Рухин
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