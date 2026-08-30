Нидерландия свали доверието си от Джани Инфантино

Футболната федерация на Нидерландия призова световната футбола централа (ФИФА) да поеме нова посока за своето развитие и нарече неотдавнашния инвестиционен план на президента Джани Инфантино, който претърпя тотален неуспех сред обществото, „повратна точка".

„КНВБ вече няма доверие в „ръководството на президента на ФИФА Джани Инфантино". Вярваме, че ФИФА се нуждае от ново ръководство от 2027-а година нататък. Но само нов президент не е достатъчен. Начинът, по който се управлява ФИФА, също трябва да се промени", се казва в изявление на KНВБ в неделя.

Федерацията заяви, че вижда „твърде много власт, концентрирана около президента на ФИФА и недостатъчно разделение силата и отговорностите между президента и администрацията на ФИФА".

„Процесът около вече оттегленото предложение „FIFA Forward Enterprise" беше повратна точка за нас. Оттеглянето на предложението беше необходимо, но то не възстановява загубеното доверие", пишат още в централата на Нидерландия, цитирана от БТА.

Инфантино е подложен на критики от седмици, след като миналия месец разкри планове за продажба на права за Световното първенство на частни инвеститори на стойност милиарди. След големи протести, включително заплахата на УЕФА за бойкот на Световното първенство, той оттегли предложението. УЕФА оттегли заплахата си, но все още обсъжда други протести срещу Инфантино и евентуални съдебни действия, както посочи лидерът й Александър Чеферин.

От своя страна КНВБ иска „по-голяма прозрачност, независим надзор и контрол върху решенията и повече публичност, място за критики и различни мнения". В писмото също така се казва, че „човешките права и устойчивостта трябва да бъдат неразделна част от процеса на вземане на решения на ФИФА. Това включва решения за присъждане на световни първенства и търговски дейности". В тази посока, даването на Световното първенство на Катар през 2022-а година беше също критикувано, именно заради спазването на правата на емигрантите там, които работеха по обектите.

Федерацията добави, че „ФИФА също трябва да направи „повече за борба с расизма и дискриминацията и да инвестира в младежкия футбол и развитието на жените и момичетата". Нидерландската централа търси съмишленици, с които да гледа в една посока при търсенето на алтернатива на Инфантино.