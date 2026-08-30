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https://www.24chasa.bg/sport/article/23476100 www.24chasa.bg

Две българки с наряди от УЕФА

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Преди 2 г. Гутева стана първата жена, която ръководи двубой от Първа лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Християна Гутева и Кристина Георгиева получиха наряди от УЕФА за реваншите в първия квалификационен кръг на Лига Европа за жени.

Гутева ще ръководи мача “Слован” (Либерец) - ЖНК СФК 2000 (Босна и Херцеговина) на 2 септември. На нея ще ѝ помагат Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева. Четвърти съдия е Любима Банова. Дежурен делегат е Анна Капасоглу от Гърция.

Георгиева пък отива в Полша, където ще ръководи мача “Колос” (Коваливка) от Украйна и “Торенсе” (Португалия). На нея ще помагат Лилия Думбалакова и Дориета Вълева. Четвърти арбитър е Валерия Петрова. Делегат е Адриан Иксари от Молдова.

Десислава Ралкова пък получи наряд като дежурен делегат на мача “Аграм” (Хърватия) - “Минск” (Беларус).

Преди 2 г. Гутева стана първата жена, която ръководи двубой от Първа лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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