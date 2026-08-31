“Левски” и ЦСКА се колебаят за мач за суперкупата на 12.IX.

Идеята на профилигата не получила бързо подкрепа на грандовете

“Левски” и ЦСКА отново показаха, че за тях феновете им не са толкова важни. Идея на професионалната лига мачът за суперкупата да бъде преместен на 12 септември, събота, не получила веднага подкрепа от страна на грандовете, научи “24 часа”.

За целта мачовете от IX кръг на двата отбора трябва да се преместят за сряда, 9 септември, когато трябваше да се играе двубоят за суперкупата. ЦСКА приема в този кръг “Арда”, а “сините” гостуват на “Ботев” във Враца. Преди това VIII кръг и двата отбора имат да ритат в събота. “Червените” гостуват във Варна на “Спартак” от 19 часа, а от 21,15 часа “Левски” приема ФК ЦСКА 1948 на своя стадион. Така реално причина да не се премести вечното дерби за суперкупата няма.

Има и още един проблем за 9 септември. Тогава започва европейското по волейбол за мъже в столичната “Арена 8888”. Националите, които са втори в света, играят със Северна Македония мач, който винаги е предизвиквал интерес у запалянковците. За 12 септември е двубоят ни с Украйна, който е доста по-лесен за охрана.

Вечното дерби в почивен ден е доста по-удобен вариант и за софиянци, като центърът ще бъде блокиран, но трафикът е доста по-малък и страничните улици ще могат да го поемат. 9 септември е работен ден и всичко ще стане на качамак по традиция.

По принцип МВР държи двубоите между “Левски” и ЦСКА да се играят в светлата част на деня заради по-лесната охрана, което означава начало от 17,30 или 18 часа. В работен ден това са невероятни трудности за столичани.

В понеделник ще има поредна среща с представители и на полицията, за да се вземе окончателното решение, но вариантът 12 септември е в пъти по-добър от сегашния.

Двата гранда не са се срещали за този трофей от точно 20 години. На 30 юли 2006 г. двубоят завърши 0:0 в редовното време и продълженията, въпреки че от 115-ата минута “Левски” остана с 9-има човека на терена, когато Момчил Врайков вдигна втори жълт картон на Ричард Еромоигбе. В 88-ата минута директен червен получи Седрик Бардон за удар без топка. При дузпите Ивайло Петров спаси удара на Елин Топузаков, а Еуген Трика изведе ЦСКА напред. Валери Домовчийски удари гредата, а Йордан Тодоров покачи на 2:0. Петров спаси и дузпата на сегашния изпълнителен директор на “сините” Даниел Боримиров, а Флорентин Петре донесе трофея за “червените”.

Година преди това на 31 юли бе единственият друг мач за суперкупата между тези съперници и “Левски” триумфира отново след дузпи. Елин Топузаков откри в 76-ата минута, но в 82-ата Христо Янев изравни.

При дузпите Елин Топузаков изпълнява точно първата, а Георги Петков избива удара на Христо Янев. Димитър Телкийски бие край лявата греда на Евхен Хмарук, а Гийом да Заади изравнява. Даниел Боримиров извежда “сините” напред, а Георги Петков избива и удара на Емил Гъргоров. Игор Томашич бележи с нисък удар, а Валентин Илиев не уцелва вратата и така “Левски” взема първата суперкупа в историята си.

Сега продължения няма да има, а директно ще се премине към изпълнение на дузпи.

Последната суперкупа за ЦСКА (четвърта в историята) е от 2011 година, когато на стадион “Лазур” в Бургас “червените” надвиват с 3:1 “Литекс” след два гола на Спас Делев и дузпа на Янис Зику, а Роберт Флорес открива за ловчанлии.

Третата и последна за момента суперкупа за “Левски” е от 2009 г., когато отново е победен “Литекс” с 1:0 и гол на Седрик Бардон.

