Григор Димитров стартира на US Open в понеделник след полунощ

Най-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на US Open с мач срещу австралиеца Алексей Попирин. Двубоят е поставен в нощната сесия и се очаква да започне след полунощ българско време в нощта на понеделник срещу вторник.

Димитров достигна до основната схема, след като премина успешно през квалификациите. Българинът записа убедителни победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а в последния кръг продължи без игра заради отказването на Ото Виртанен.