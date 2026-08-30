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Григор Димитров стартира на US Open в понеделник след полунощ

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на US Open с мач срещу австралиеца Алексей Попирин. Двубоят е поставен в нощната сесия и се очаква да започне след полунощ българско време в нощта на понеделник срещу вторник.

Димитров достигна до основната схема, след като премина успешно през квалификациите. Българинът записа убедителни победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а в последния кръг продължи без игра заради отказването на Ото Виртанен.

Григор Димитров

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