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https://www.24chasa.bg/sport/article/23476197 www.24chasa.bg

Вратарят на "Левски" с татуировка, посветена на новородената си дъщеря

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Светослав Вуцов Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Светослав Вуцов, вратарят на "Левски", си направи татуировка, която е посветена на новородената си дъщеря. Малката Светлана се появи на бял свят точно месец. 

А наследникът на Вили Вуцов е татуирал отпечатъците от ръчичката и крачето на принцесата си, избирайки символичното място на гърдите си, близо до сърцето. До рисунката са изписани датата на раждането, размерите на малката, както и часът, в който е проплакала. 

Майката на Светлана е балерината Дарина. Двамата със Светослав сключиха брак през март.

Светослав Вуцов

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