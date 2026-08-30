Нови слухове около Христо Янев

ЦСКА на Христо Янев отпадна след 0:5 от ОФИ (Крит) в плейофа за Лига Европа и веднага започнаха слуховете за неговото уволнение.

Оставката на треньора, извел “червените” до купата на България през миналия сезон и вкарал тима в основната фаза на Лигата на конференциите, е искана от много фенове. А организирани преди 2 дни излязоха с остра декларация, в която атакуваха и наставника.

Последният слух, който се завъртя от “Армията”, е, че ръководството на “червените” преговаря с бившия треньор на “Барселона” Ернесто Валдерде за заместник на Янев. Испенецът прекара 3 години начело на каталунците в периода 2017-2020 г.

62-годишният спец е без работа от няколко месеца, след като напусна “Атлетик” (Билбао). Факт е, че Янев е на мушката на шефовете в ЦСКА, които дават огромни суми за трансфери и заплати.

Паралелно с информациите за Валверде се появиха и такива, че “червените” готвят още една бомба, този път с играч. Става дума за легендата на “Реал” (М) Дани Карвахал. Спечелилият всичко с кралския тим, включително 6 пъти Шампионската лига, е без отбор, след като договорът му с “белия балет” изтече. Очаква се до дни да има развитие около евентуалния звезден трансфер в лагера на “червените”.

Иначе ЦСКА ще започне участието си в Лигата на конференциите с домакинство на “Монако”. Двубоят е на 15 октомври. Седмица по-късно “червените” гостуват на датския “Норшеланд”, На 5 ноември ЦСКА гостува на “Панатинайкос”. На 26 същия месец пък една от най-големите звезди на футбола Мохамед Салах ще пристигне в София, когато неговият “Трабзон” ще гостува на “армейците”. На 10 декември ЦСКА ще гостува в далечна Финландия на КуПС. “Червените” приключват основната фаза от третия по сила турнир на УЕФА с домакинство на “Тюн” от Швейцария. Двубоят е планиран за 17 декември.

