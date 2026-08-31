"Левски" привлича нов футболист още тази седмица

* Трансфери ще има допреди началото на мачовете от Лига Европа

* Днес "сините" обявяват новия си генерален спонсор

“Левски” може и да се размина с голяма финансова печалба, след като не успя да влезе в същинската фаза на Шампионската лига, но “сините” все пак ще похарчат немалко средства, че да са конкурентоспособни във втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. До момента първенецът на България привлече 8 нови играчи. Бройката обаче ще нарасне още тази седмица. Очаква се “сините” да парафират с нов играч до няколко дни. Сигурното за него е, че е чужденец. Важно уточнение е, че не става дума за Етиен Ют Кинку, за когото упорито се твърдеше, че “сините” водят преговори с него.

Въпросният със сигурност няма да е последният входящ трансфер през това лято за шампиона на България.

“Сините” ще имат ангажименти в Европа, поне до края на януари, когато приключва основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА. А треньорът на “Левски” Хулио Веласкес със сигурност ще се бори на два фронта и няма да оставя първенството на заден план за сметка на състезанията на европейската централа. И ще му трябва още по-широка група от играчи, за да може да се противопостави на конкурентите - ЦСКА, ЦСКА 1948 и “Лудогорец”.

През уикенда на “Герена” се появи бившият играч на “Арсенал” - Еду. Бразилецът, който бе част от отбора на Арсен Венгер, спечелил Висшата лига, без да допусне загуба, ще започне работа в “Левски”. Едуардо Сезар Дауд Гаспар, както е пълното име на бившия халф, ще отговаря по спортните въпроси в “синия” клуб. Той е поканен в отбора лично от новия мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев. Еду е натрупал огромен опит, като е работил в “Арсенал” и “Нотингам Форест”, и със сигурност с контактите си ще може да доведе класни футболисти в София.

Иначе на “Герена” със сигурност ще се разделят с някои от настоящия си състав. Отдавна се говори, че интерес от чужди тимове има към Майкон и Макун. Двамата крайни бранители така и не са преподписали договорите си, които изтичат през следващото лято. А “Левски” със сигурност няма да иска да ги изпусне без пари. Не е изключено “сините” да се разделят и с друг играч, който не влиза в плановете на Хулио Веласкес.

Иначе българският шампион научи окончателната си програма за същинската фаза в Лига Европа. “Сините” започват кампанията с домакинство на австрийския “Залцбург”. Двубоят на Националния стадион “Васил Левски” е на 17 септември от 19,45 ч. През октомври пък шампионът на България ще има две последователни гостувания - първо в Нидерландия на НЕК - 15 октомври. Седмица по-късно е визитата в Пилзен на местния “Виктория”.

На 5 ноевмри ще е второто домакинство на “сините”, като съперник ще е полският “Ягелония”. 3 седмици по-късно, на 26 ноември, отборът на Хулио Веласкес ще гостува на носителя на КЕШ “Марсилия”. Последният мач в Европа за 2026 г. за “Левски” е на 10 декември, а противник ще е норвежкият “Лилестрьом”. На 20 януари пък е най-чаканият мач от всички фенове на столичани - домакинството на италианския гранд “Милан”. Последният двубой от първата фаза от турнира за “сините” е седмица по-късно в Англия. Тогава “Левски” ще гостува на представителя на Висшата лига “Съндърланд”. Иначе още след като излезе програмата феновете на шампиона у нас започнаха да си организират пътувания за гостувания на тима. Ясно е, че за домакинствата на отбора “Васил Левски” ще е разпродаден напълно.

Днес пък “сините” ще обявят новия си генерален спонсор. Това ще бъде бетинг компания, която е доста популярна у нас. Стадионът на “Левски” вече е брандиран с логото на фирмата.

