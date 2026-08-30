Везенков изригна с 36 точки, България вкара над 100 и прегази Румъния

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Александър Везенков изригна с 36 точки, а България победи убедително Румъния 103:88 като гост във втората фаза на предварителните квалификации за европейското по баскетбол през 2029 г. Двубоят бе първи за нашите от потока. Селекцията на Любомир Минчев спечели всяка една от четвъртите в Тулча и не остави съмнение кой е по-добрият отбор.

Шампионът в Евролигата и избран за най-добър в турнира с екипа на "Олимпиакос" добави още 9 борби и 6 асистенции. Другият съперник в групата ни е Дания.

Само първият от потока се класира за основните пресевки за ЕвроБаскет2029. Следващият ни двубой е през ноември, когато сме домакини на скандинавците.

За да стигнем до тази фаза преди това родната селекция спечели първите предварителни квалификации, където изпреварихме Норвегия и Армения.