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https://www.24chasa.bg/sport/article/23476839 www.24chasa.bg

"Реал" (М) продължава с разгромите, вкара 4 на новак

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СНИМКА: РОЙТЕРС

За втори път в рамките на 4 дни "Реал" (М) вкара 4 гола във вратата на противника. В мач от 3-ия кръг на испанската Примера кралският клуб би 4:0 новака "Малага".

Джуд Белингам даде аванс на столичани в 19-ата мин. Гостите от Малага си вкараха автогол през Ереро в 26-ата мин. 4 по-късно Килиан Мбапе направи 3:0. В добавеното време на двубоя Арда Гюлер оформи крайния резултат. 

С победата мадридчани се изкачиха на върна. Воденият от Жозе Моуриньо тим има пълен актив - 9 точки след 3 мача. 

В сряда "Реал" би 4:1 "Реал Сосиедад". 

СНИМКА: РОЙТЕРС

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