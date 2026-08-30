Капитанът на "Юнайтед" изригна с хеттрик, "червените дяволи" с първа победа за сезона

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"Манчестър Юнайтед" показа, че загубата в първия кръг от новака "Хъл Сити" май е била плод на случайност. "Червените дяволи" на Майкъл Карик се развихриха срещу друг тим, идващ от второто ниво на английския футбол - "Ипсиуч". На Олд Трафорд" "Юнайтед" би 5:2 във втория кръг на Висшата лига.

Изненадващо в "Театъра на мечтите" гостите откриха чрез Лейф Дейвис в 29-ата мин. След това обаче на терена имаше един тим и той бе в "червено".

С хеттрик се отчете капитанът на тима Бруно Фернандеш (40, 61-дузпа и 68). Между първия и втория гол на португалеца пък Якоб Грейвс отбеляза попадение в собствената си врата.

В 82-ата мин Браян Мбемо направи 5:1. В края на срещата "Ипсуич" първа един гол, чрез Чуба Акпом.