"Левски" 6 от 6 у нас, "сините" еднолично на първо място в елита

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Шампионът "Левски" продължава да е 100-процентов от началото на сезона. В Пловдив воденият от Хулио Веласкес тим победи драматично 3:1 "Ботев". Това бе 6-и пореден успех за "сините" от началото на кампанията у нас, като са единственият тим, който не е загубил нито една точка до момента.

Така първенецът на България си върна самочувствието, след като преди 4 дни падна катастрофално 0:4 от АЕК в плейофа за влизане в Шампионската лига.

През първото полувреме "Левски" не показа кой знае какво, но през втората част Веласкес пусна в игра тежката артилерия. И това веднага даде резултат.

Звездното ново попълнение на "сините" откри в 51-ата мин. 8 по-късно появилият се на почивката Алдаир завърши брилянтна атака, за да направи 2:0. В този момент столичани май си помислиха, че всичко е решено. Но "Ботев" не мислеше така. След груба грешка на стража на "сините" Светослав Вуцов след корнер Асен Чандъров намали в 63-ата мин.

Същият, който е бивш играч на "Левски", получи шанс да изравни резултата. След корнер в заключителните минути реферът след консултация с ВАР отсъди дузпа за игра с ръка на капитана на "сините" Кристиан Димитров. Ситуацията бе адски спорна и по-скоро нямаше нарушение.

Но истината винаги излиза наяве. Чандъров би в долния десен ъгъл на Вуцов, но вратарят на шампионите усети ъгъла и отрази шута на халфа.

В добавеното време на мача Рейналдо, появил се от скамейката, оформи крайното 3:1 и донесе победата за "сините".

С успеха "Левски" еднолично излезе на първо място с актив от 18 точки от 6 мача. Втори е "Лудогорец" с една по-малко. Разградчани за втори пореден уикенд стъпиха накриво и направиха 1:1 като гости на "Спартак" (Варна). Домакините откриха чрез Самуел Майер в 65-ата мин. Александър Маринов изравни в дебютния си двубой в елита.

"Лудогорец" обаче е с мач повече от "сините".