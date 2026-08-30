Министърът на спорта Енчо Керязов откри международния турнир по тенис ATP Challenger 50 в Пловдив

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри международния турнир по тенис за мъже от сериите ATP Challenger – категория ATP Challenger 50, който се провежда от 30 август до 6 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив.

„Днес Пловдив е град на тениса. Подобни международни турнири са изключително важни за развитието на българските състезатели. Те им дават възможност да се изправят срещу силна международна конкуренция, да трупат ценен опит и да се развиват. В същото време показват, че България има потенциала и възможностите да бъде домакин на състезания от висок международен ранг", заяви министър Керязов.

Това е третият турнир от категория ATP Challenger, който се провежда на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. Надпреварата събира професионални тенисисти от различни държави и предоставя възможност на българските състезатели да се конкурират на международно ниво пред родна публика.

Преди официалното откриване министър Керязов изгледа на живо срещата между българския представител от град Ямбол Калоян Шиков и сърбина Стефан Попович.

В рамките на официалното откриване министърът връчи почетно отличие на Цветана Пиронкова за приноса ѝ към развитието на българския тенис.

„Твоето име е символ на талант, характер и силен спортен дух. Ти си пример за младите хора, че за да постигаш целите си, са необходими отдаденост, дисциплина и смелост да се изправяш отново и отново пред най-силните", допълни министърът. Министърът пожела успех на участниците. Снимка: Министерство на спорта

Той поздрави Българската федерация по тенис и ТК „Локомотив" за организацията и за усилията Пловдив да продължава да бъде домакин на международни турнири от висок ранг.

На официалното откриване присъстваха народният представител от 52-рото Народно събрание Даниела Николова, областният управител на Пловдив Георги Янев и президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков.