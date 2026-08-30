Второ място за Габриела Петрова в Бреша

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Второ място за Габриела Петрова на престижния международен турнир Гран При Бреша 2026!

В най-добрия си опит 34-годишната атлетка постигна 14.17 м. в тройния скок. Освен това тя записа и 14.04 м, като допусна фаулове в останалите си опити.

В класирането Петрова отстъпи единствено на олимпийската шампионка от Париж Теа Лафонд. Българката изпревари златната медалистка от

Европейското първенство в Бирмингам Дария Деркач, която остана четвърта с 13.94 м.

Надпреварата в Бреша е част от Сребърния континентален тур на Световната

атлетика.