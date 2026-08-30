ЦСКА потрепери, но надви "Черно море" с 3:1

ЦСКА малко се поизмъчи, но надви "Черно море" с 3:1 в София. Над всички бе италианецът Стефано Сенси.

Сенси откри резултата с фамозен удар от 28 метра, като прати топката в горния ляв ъгъл на Дамян Христов в 26-ата минута. Само 4 по-късно Сенси изведе перфектно Йоанис Питас по лявото крило, капитанът на ЦСКА в мача пък центрира точно на крака на Йоел Зварц, който покачи на 2:0.

В края на полувремето варненци натиснаха и пропиляха няколко възможности. Жан-Филип Гбамен направи първата грешка, откакто е в ЦСКА и подаде топката вместо на Андрей Йорданов на Мохамед Аши, който веднага изведе Селсо Сидни сам срещу Лапоухов и той намали.

Голът все едно дръпна шалтера на играчите на ЦСКА, като през второто полувреме играта им изчезна. Така се стигна до изравняване в 82-ата минута, но Хорхе Падия бе в засада и попадението бе отменено. При ситуацията пострада и Фьодор Лапоухов. И в 86-ата минута Леандро Годой реши всичко. Резервата влезе в комбинация отново със Стефано Сенси и нисък удар прати топката в ъгъла на Христов от границата на наказателното поле.