След 5769 дни българин вкара гол в Бундеслигата

Дългата пауза без гол на българин в първенството от топ 4 на Европа, в което имаше най-трайно българско присъствие през 90-те години на миналия век и първата декада на настоящия - това на Германия, приключи след 5769 дни, или близо 16 г.

Националът Лукас Петков отбеляза в събота историческото първо попадение за абсолютния новак в Бундеслигата “Елверсберг”, а имаше и принос с асистенция за перфектния старт с домакинско 3:2 срещу “Байер” (Леверкузен).

Така дясното крило наследи Илиян Мицански като последен български голмайстор в немския елит. Бившият национален нападател се разписа на 13 ноември 2010 г. за “Кайзерслаутерн” при зрелищното реми вкъщи 3:3 с “Щутгарт”. Гостите поведоха с 3:0, а влезлият малко след почивката Мицански вкара за 1:3.

Илиян Мицански

Оттогава не само нито един наш футболист не записа гол в Бундеслигата, а само двама играха в нея. При това Тодор Неделев записа 2 кратки участия в мачове на “Майнц 05”, за да дойде силният сезон 2022/2023 на Илия Груев за “Вердер”, донесъл му трансфер за 6,5 млн. евро в английския “Лийдс”.

Лукас Петков, чийто дядо е българин, направи много силна пролет, за да помогне на “Елверсберг” да влезе в Бундеслигата, а сега започва перфектно в нея. След гола и асистенцията 25-годишният офанзивен футболист бе избран за играч на мача срещу “Байер”.

“Невероятно! Огромна чест е за мен да вкарам първия гол за “Елверсберг” в Бундеслигата и да запиша името си в историята на клуба.

Бяхме много смели срещу “Байер”. В нито един момент не се уплашихме от съперника или от атмосферата. Доказахме на всички, а и на самите себе си, че имаме място в тази лига и че можем да се състезаваме успешно на това ниво.

Разбира се, много се радвам за наградата за играч на мача, но тя е за целия отбор. Без момчетата и работата, която свършихме заедно на терена, тя нямаше да е възможна.

Ние не се изкачихме в елита просто за да трупаме опит. Искаме да останем тук, по нашия си начин. Пълен напред, без никакъв страх. Просто продължаваме по същия начин, по който играхме и във Втора бундеслига”, сподели след чудесния дебют в Бундеслигата Лукас. Той стана българин №22 в нея.