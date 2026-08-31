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Лео Меси като Наско Сираков - вкара 4 пъти при 7:1...

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Лео Меси като Наско Сираков - вкара 4 пъти при 7:1, вече има 927 гола

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Лео Меси вкарва едно от попаденията си. Снимка: Ройтерс

Феноменалният Лео Меси направи първия си голям мач след световното.

Аржентинският звезден нападател се разписа цели 4 пъти за “Интер Маями” при домакински погром със 7:1 над “Монреал” в мач от МЛС. Това бе първа победа за тима на 39-годишния Меси от 26 юли, когато същият противник бе надвит с 1:0 като гост.

За 8-кратния носител на “Златната топка” това бе 7-и път в кариерата, в който бележи 4 пъти в един мач.

С последния той повтори легендата на “Левски” Наско Сираков, който на 23 септември 1994 г. вкара 4 гола на ЦСКА за рекордната победа във вечното дерби със 7:1.

Меси вече има 927 гола в кариерата си.

Лео Меси вкарва едно от попаденията си. Снимка: Ройтерс

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