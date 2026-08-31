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Случи се! След 20 години Джокович отпадна на старта от турнир от "Шлема"

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Ноле получава медицинска помощ по време на мача. Снимка: Ройтерс

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна сензационно в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне.

Поставеният под №4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм", но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведоха до крайния резултат 6:7 (5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Големия Шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири.

Ноле получава медицинска помощ по време на мача.

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