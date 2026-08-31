ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров потвърди - във вторник обявява кандид...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23478901 www.24chasa.bg

Любо Пенев на рождения си ден: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него

1000
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Любо Пенев Снимка: Startphoto.bg

Навършващият днес 60 години Любослав Пенев излезе с пост в социалната мрежа. Легендата на родния футбол, който се бори с коварно заболяване, използва, за да каже на всички, че никога не се предава.

Ето какво написа настоящият треньор на "Локо" (Сф):

60.

Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.

Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти.

Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него.

Продължавам напред.

Благодаря ви за уважението и всички пожелания!

Бъдете здрави

Любо Пенев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“