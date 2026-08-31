Любо Пенев на рождения си ден: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Навършващият днес 60 години Любослав Пенев излезе с пост в социалната мрежа. Легендата на родния футбол, който се бори с коварно заболяване, използва, за да каже на всички, че никога не се предава.

Ето какво написа настоящият треньор на "Локо" (Сф):

60.

Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.

Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти.

Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него.

Продължавам напред.

Благодаря ви за уважението и всички пожелания!

Бъдете здрави