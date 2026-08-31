"Монако" на ЦСКА удари 2:0 "Олимпик" (Марсилия) на "Левски"

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Съпертикът на ЦСКА в Ликата на конференциите "Монако" срази този на "Левски" в Лига Европа "Олимпик" (Марсилия) във френското първенство. И двете попадения бяха на германския нападател Парис Брунер.

"Монако": Лукаш Храдецки - Вандерсон, Садибу Сане, Ерик Дайър, Назиньо - Ламин Камара, Денис Закария - Мамаду Кулибали (81-Анис Шубеир), Андрей Головин (81-Матис Аблин), Станис Идумбо (85-Матис Детурбе) - Парис Брунер (81-Мика Биерет).

"Олимпик": Джефри де Ланге - Тимъти Уеа, Сиджей Еган-Райли, Джофри Кондогбиа (53-Найеф Агуерд), Емерсон - Химад Абдели (46-Токучво Нади, 73-Нийл Мопай), Пиер-Емил Хойберг - Амин Харит, Ейнджъл Гомес (85-Фарис Мумбана), Кентен Тимбер (46-Келиан Абдала) - Амин Жуири.