Иранец се репчи на Насар с 410 килограма в контролно

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Иранецът Али Алипур е заковал двубой от 410 килограма на контролно състезание на националния отбор, съобщиха в туитър. Той е един от големите съперници на Карлос Насар за световното в Китай през октомври.

Алипур е изхвърлил 187 килограма и е изтласкал 223 при лично тегло от 94 килограма. Новата категория на световното е до 95 килограма.

Карлос пък смята да се завърне в Бундеслигата за тима на "Мутещат" от новия сезон. Първото състезание е на 10 октомври. В този отбор вдигат Христо Христов и Иван Димов. През миналия сезон тимът завърши втори в крайното класиране.