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https://www.24chasa.bg/sport/article/23481506 www.24chasa.bg

"Ливърпул" даде 126 милиона лири за Брадли Баркола

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Брадли Баркола

"Ливърпул" официално обяви дългоочаквания трансфер на Брадли Баркола от "Пари Сен Жермен". Сделката за френския национал е на стойност 106 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат 123 милиона. Френският национал подписа договор за пет години и за момента влиза в историята като втората най-скъпа покупка на мърсисайдци след Александър Исак, за когото преди година бяха платени на "Нюкасъл" 125 милиона паунда.

Той е третото ново попълнение на "Ливърпул" през това лято след Виктор Муньос и Роналд Араухо. Жереми Жаке също официално се присъедини преди началото на този сезон, въпреки че неговият трансфер беше уреден още през януари.

Брадли Баркола
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