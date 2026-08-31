Суперкупата блокира София на 9 септември, по същото време България стартира на ЕвроВолей

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Въпреки усилията да се намери по-норлмално време за мача за суперкупата "Левски" - ЦСКА, от професионалната лига обявиха, че мачът остава на 9 септември и то от 18,30 часа на "Васил Левски". Това означава нова блокада на цетъра по време на прибиране от работа. Лигата искаше да сложи мача в събота, но двата гранда не се съгласиха за сметка на софиянци.

Начини за закупуване на билети

Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10 часа в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е "Левски". Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

Сектор А и Сектор Б

Привържениците на ЦСКА ще заемат:

Сектор В и Сектор Г

Буферни зони на стадиона ще бъдат „Лъвчетата" на сектор Б (блокове 25, 26 и 27) и „Лъвчетата" на сектор Г (блокове 43, 44 и 45).

Последни в продажба ще бъдат пуснати билети за блок 10 на Сектор А и блок 28 на Сектор В.

Цени на билетите

- Сектор А (ВИП) – 100 евро

- Сектор А (ложи 3, 4, 5, 6, 7) – 50 евро

- Сектори А и В – 30 евро

- Сектори Б и Г – 15 евро

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