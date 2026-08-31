"Левски" прати ненужен бранител в "Септември"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" преотстъпи защитника Стипе Вуликич на съперника в българското футболно първенство "Септември" с договор до края на календарната година. Хърватинът е обвързан със "сините" до лятото на 2028.

Вуликич пристигна в "Левски" с трансфер от италианския "Сампдория" през февруари, но изигра само пет мача със синята фланелка. Хърватският бранител получи фрактура в костица в ходилото и все още няма официален мач от 13 април, а в Септември той ще връща спортната си форма.

"ПФК Левски пожелава на Стипе Вуликич здраве и успехи в новото предизвикателство", пишат "сините".

С отдаването под наем на бранителя, "Левски" освобождава една квота за нов играч. По правило един клуб от България може да картотекира до 20 чужденци. Както "24 часа" писа, шампионите чакат нов бранител през тази седмица.