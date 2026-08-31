ЦСКА с най-добър старт от 21 години

Христо Янев отделил един месец, за да може големите звезди Сенси и Гбамен да дойдат при "червените". Треньорът за трансфер на Дани Карвахал: Това са фантастики

След 3:1 на “Черно море” ЦСКА направи най-добрия си старт от 21 години насам, но всички са недоволни. 5 победи и 1 равен в първите 6 мача не са се случвали от 2005 година насам.

Тогава в първия кръг тимът на Миодраг Йешич побеждава “Ботев” в Пловдив на 6 август с 4:1. Головете са два на Емил Гъргоров, а по един вкарват Гийом да Заади и Стойко Сакалиев. За домакините се разписва Дормушали Саидходжа.

На 14 август в София е победен “Литекс” с 2:1. Роберт Попов открива още в първата минута. Да Заади изравнява в 43-ата, а минута преди края Мурад Хидиует носи успеха от дузпа.

На 20 август е надигран категорично “Беласица” в Петрич с 5:1. Йордан Юруков вкарва два гола, преди Диану да намали. След това се разписва и Йордан Тодоров, а накрая дубъл в мрежата на Ангел Манолов прави Тиаго Силва.

Равенството е във вечното дерби на 11 септември. Велизар Димитров открива в 31-ата минута, а само 6 по-късно Димитър Телкийски изравни.

И петата победа е в София на 18 септември с 3:0 над “Нафтекс” след два гола на Стойко Сакалиев и един на Йордан Тодоров.

Точно тогава в състава на Йешич е и сегашното спортно-техническо ръководство на отбора - Валентин Илиев и Христо Янев.

Иначе настоящият треньор на “червените” засега запазва поста си, напук на слуховете, че ще бъде заменен от Ернесто Валдерде, бивш наставник на “Барселона”.

Янев явно не бе чел или се направи на неразбрал за информациите, че тимът му може да подпише с легената на “Реал” (М) Дани Карвахал. В навечерието на двубоя с “Черно море” се появиха слухове, че 6-кратният победител в Шампионската лига е пред трансфер в “червения” лагер.

“За първи път чувам нещо подобно. Това е нещо в сферата на фантастиката, хора. Говорим си някакви пълни небивалици в момента. Реалистично ли е? Не, трябва да бъдем честни помежду си”, каза Янев.

Самият наставник на “червените” обясни, че е отделил един месец, за да може в тима му да играят големите звезди - Стефано Сенси и Жан-Филип Гбамен. Италианецът, минал през “Интер”, отново показа огромната си класа срещу “Черно море”. Халфът бе замесен и в трите гола на “армейците”.

Иначе Янев се оплака и от тежката програма на тима му от началото на сезона. Спецът пресметна, че отборът му е изиграл 14 мача в рамките на 40 дни.

“Това е невъзможен цикъл, нечовешки”, каза предводителят на “армейците”.

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев пък констатира видимото във всеки един мач за “армейците”. А именно - отпускането и дърпането на ръчната в някакъв момент от двубоите.

Моите впечатления са най-вече на база на поведението, което показвахме. До 2:0 играхме по най-добрия начин, след това не знам защо се промени поведението на отбора. Може би имаше леко подценяване”, каза Илиев. А жребият за основната фаза на Лигата на конференциите бившият бранител коментира така: “Ще се изправим срещу добри отбори, но винаги съм казвал, че няма по-добро нещо от това, трябва да излезем и да покажем нашия стил, да не се притесняваме. Наясно сме с класата на всички, но и те са хора като нас”.

Следващият мач за ЦСКА е гостуване на “Спартак” (Варна). След този двубой идва и най-сериозният тест за “червените” у нас. Във втората седмица на септември ще се проведе мачът за суперкупата на България, където съперник ще е вечният враг на “червените” - “Левски”.