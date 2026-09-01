Макун №1 за “Левски” в I лига

Хулио Веласкес показа, че знае как да ротира състава си. Треньорът на "сините" не излезе с едни и същи играчи в 6-и пореден мач в елита

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес нито веднъж не заложи на една и съща единайсеторка в родния шампионат до момента, но един играч е константа в ротацията му от началото на кампанията у нас. Става дума за Кристиян Макун. Отказващият да подпише нов договор с шампиона на България бранител е единственият играч на “сините”, който е бил на терена всяка минута от шестте срещи до момента на “сините” в т.нар. роден елит.

Само още трима футболисти на столичния гранд са били на терена в първенството ни, но не са започвали във всички мачове. Това са Мазил Сула, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо.

Любопитен факт е, че играчът с най-много минути за “Левски” в родното първенство има само два двубоя до момента по време на европейската кампания на “сините”. Една от причините е, че Макун имаше травма през лятото.

Иначе с най-много мачове от юли насам, когато започна сезонът за столичани, са Око-Флекс и Сержиньо - 14. Двамата са участвали във всеки един от двубоите за тима на Веласкес - 6 в първенството и 8 в Европа.

По време на победата 3:1 над “Ботев” (Пловдив) испанският предводител на столичани отново показа, че много добре знае как да ротира състава си. Веласкес остави на пейката най-добрия на терена при 0:4 от АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига в сряда - крайния бранител Алдаир.

Успехът за “сините” е 6-и пореден от началото на сезона и шампионът на България е единственият тим у нас, който е с пълен актив от точки. С победата пък столичани затвърдиха отличната си серия на стадиона на съперника - “Колежа”. Откакто съоръжението бе открито преди 3 г., “сините” имат само една загуба.

За последно “Левски” бе започнал толкова ударно кампанията с 6 победи от 6 мача преди 30 г - през сезон 1996/1997. В седмия си двубой тогава “сините” завършват 1:1 с “Монтана” като гост. Въпреки чудесното начало отборът от “Герена” финишира чак на 5-ото място в елита, на 18 точки от вечния съперник ЦСКА. Двубой номер 7 през тази кампания за сините е в сряда, когато гостуват на “Славия” в отложен мач от 5-ия кръг.

През миналата година “Левски” падна 0:2 в “Овча купел”, а най-голяма критика за поражението отнесе Веласкес заради избора си на състав в най-старото столично дерби.