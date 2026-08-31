Треньорът на "Лудогорец" за новото правило на БФС: Не е най-доброто

Това правило в България не е най-доброто, това е моето мнение. Аз мисля, че играчите трябва да тренират добре и да си заслужат мястото на терена. Може би е по-добре да се играе с повече български играчи, но това е само моето мнение.

Това каза треньорът на "Лудогорец" Томас Райс след равенството 1:1 във Варна със "Спартак" по повод новото правило на БФС, което гласи, че всеки отбор трябва да има в титулярния си състав играч до 23-годишна възраст и той да е на терена минимум 45 тим.

Равенството в морската ни столица пък означава, че разградчани за втори пореден път не спечели в елита ни и изостава от лидера "Левски" с една точка. "Сините" обаче са с мач по-малко.

В същото време стана ясно, че “Лудогорец” е водил преговори с бронзовия медалист от световното първенство Иво Гърбич. Стражът не попада в сметките на настоящия си отбор “Шефилд Юнайтед” и 14-кратните първенци на България са сондирали възможността вратарят да заиграе у нас.

Гърбич бе част от отбора на Хърватия, който спечели бронзовите медали на световното в Катар преди 4 г. Той обаче не записа нито една минута за селекцията на Златко Далич.

В същото време “Лудогорец” реализира изходящ трансфер. Разградчани продадоха бранителя Идан Нахмиас на абоната на “Левски” - “Апоел” (Беер Шева). Както е известно, “сините” 2 пъти елиминират този тим от европейските клубни турнири.

С “Апоел” бранителят ще участва в основната фаза на Лига Европа.

Идан Нахмиас бе привлечен в “Лудогорец” през миналата година от “Макаби” (Тел Авив). За една година защитникът изигра 30 мача и отбеляза 1 гол за 14-кратните шампиони във всички турнири.