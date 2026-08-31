Спират движението в прохода Троян - Кърнаре във вторник заради колоездачната обиколка на България

Утре - 1 септември, за провеждане на четвъртия етап от 73-та Международна колоездачна обиколка на България, от 14:30 ч. до 17:30 ч., ще се ограничи движението в двете посоки по път II-35 Троян – Кърнаре /проход „Троянски/. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен, съобщиха от АПИ.

На 2 септември (сряда) е петият етап от състезанието в Троян (111,2 км). По време на състезанието между 14 ч. и 17:30 ч. ще се ограничава преминаването по част от републиканските пътища на територията на област Ловеч. Надпреварата ще започне от сградата на община Троян, ще продължи по ул. „Васил Левски" и след това по път III-357 (о.п. Ловеч - Троян) – Орешак – (Дебнево - Велчево), по път III-3505 (о.п. Ловеч - Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево и път III-607 Калофер - Априлци – Велчево. Състезателите трябва да направят седем обиколки на затвореното трасе по посочените републикански пътища. След седмата обиколка те ще се насочат по път III-357 в посока от с. Орешак към Троян, за да финишират пред сградата на общината. По време на състезанието водачите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите и състезателите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.