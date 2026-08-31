Бензема напусна "Ал Хилал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитският "Ал Хилал" официално обяви раздялата си с нападателя Карим Бензема. Договорът на бившата звезда на "Реал" е прекратен по взаимно съгласие. Контарктът на 38-годишния нападател изтичаше през лятото на 2027 г.

Бензема игра за "Ал Хилал" от февруари тази година, като участва в 16 мача и отбеляза 10 гола. Преди това французинът рита за "Ал Итихад", където премина през лятото на 2023 г. след 14 сезона в "Реал" (Мадрид).

Бензема спечели "Златната топка" през 2022 г. и е петкратен носител на купата на Шампионската лига с мадридския клуб.