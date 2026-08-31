Новак Джокович май загуби надпреварата с времето (Обзор)

Краят на блестящата кариера на Новак Джокович не е просто близо, може би вече е тук.

Битката с времето е загубена и сега е наивно да се надяваме, че железният сърбин някога ще спечели рекордния си 25-и турнир от "Големият шлем". Джокович отпадна рано от US Open, губейки в първия кръг от аржентинеца Мариано Навоне с 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Той не е претърпявал толкова ранно отпадане в турнир от "Големият шлем" от двадесет години насам.

Песимистични очаквания

US Open 2026 изглеждаше обещаващ за Джокович да се издигне отново до върха и да вдигне трофей от "Големият шлем". Лидерът в мъжката ранглиста Яник Синер се оттегли от турнира, №2 Александър Зверев не е в най-добра форма, а №3 Карлос Алкарас още се възстановява от контузия.

Сърбинът обаче е имал свои собствени предизвикателства. След загубата си на полуфинала на "Уимбълдън" от Синер той участва само в един турнир, който завърши тежко за него. В първия кръг на турнира "Мастърс" в Синсинати той загуби от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте (6:2, 4:6, 4:6), изпитвайки сериозни здравословни проблеми. Лекарите му измериха кръвното налягане и му сложиха студени компреси на главата, защото повръщаше от жегата.

"Това е просто състояние, което ме тормози от последните няколко години. Причинява много проблеми, особено когато е влажно и горещо. Очаквах да е влажно, но нервите и други фактори го влошават и точно това се случи", обясни Джокович.

На въпроса дали публиката в Синсинати ще може да се наслади отново на тениса му след година, 39-годишният сърбин предложи песимистична перспектива: "Разбира се, надявам се да се върна. Но за съжаление, в момента, изглежда, по-скоро сякаш няма да го направя. Ще видим обаче какво ще ни донесе бъдещето".

Преди откритото първенство на САЩ през 2026 г. в думите на Новак започна да проблясва лъч надежда, но все пак изглеждаше сякаш самият той не вярваше, че може да се справи: "Имах почти няколко седмици, две седмици, за да тренирам добре и да приведа тялото и ума си в правилното състояние за това, което предстои. Така че ще видим. Ако питате дали съм готов, мисля, че съм максимално готов. Но тренировките са едно, а да стъпиш на корт "Артър Аш" и да играеш мач до три сета, е съвсем друго. Обикновено не играеш мачове от пет сета по време на тренировки. Така че ще видим как ще се развият нещата. Първите мачове винаги са доста трудни за мен, особено през последните няколко години. Така че се надявам да преодолея първото препятствие и да продължа напред оттам", заяви сърбинът преди мача.

Безсилие

Съперникът на Джокович в първия кръг беше в рамките на възможностите на неговата лига - 25-годишният Мариано Навоне, класиран на 49-о място в ранглистата на ATP. Само 15 минути след началото на мача обаче стана ясно, че сърбинът се затруднява. Той често спираше и се навеждаше, за да си поеме дъх, като постоянно използваше ледени кърпи, за да се охлади.

Времето сякаш беше на страната на Новак - започна да вали, така че покривът над "Артър Аш" беше затворен. Ветеранът обаче не се подобряваше. Той прибегна до медицинска почивка и лекарства. Загуби първия сет в тайбрек, но по-късно успя да изравни. В третия сет Джокович повърна на корта. Въпреки това той поведе със сет.

"Имах този проблем на практика във всеки мач тази година. Гади ми се, повръщам, това е сериозен проблем. И след това цялото ми тяло се изключва - получавам крампи и болки. Не знам дали мога да преодолея това. Опитвам се. Ще видим", коментира Новак случилото се в третия сет.

И след това мачът беше само болка за него. Липса на скорост, небрежен сервис, крампи, тежко дишане, оплаквания от гърба, абсолютно изтощение и сълзи още преди мачболовете на опонента му. Навоне затвори мача с 6:2, 6:1 и сензационно се класира за втория кръг. За него това е най-голямата победа в кариерата му.

"Разбира се, никога не съм се чувствал толкова добре. Това е невероятен корт, най-големият стадион – прекрасен е. А начинът, по който играхме... Пет часа срещу един от най-великите в историята – това не се случва всеки ден. Много съм щастлив. За мен това е сбъдната мечта", сияеше аржентинецът.

Отвращение

Но изглежда, само победителят и неговите фенове се насладиха на този мач. "Бях отвратен от почти всяка секунда на корта", категорично заяви Новак на пресконференцията. "Но по отношение на подкрепата на публиката беше невероятно. От самото начало те се опитаха да ми дадат сила във важните моменти и съжалявам, че не се представих толкова добре, колкото трябваше или исках", добави Джокович.

Последният път, когато той загуби в първия кръг на турнир от "Големият шлем", беше на откритото първенство на Австралия през 2006 г., когато беше на 18 години. Това вероятно са последните дни, в които ще видим сърбина и в топ 10 на света. В момента той е пети, но след като не успя да защити точките си от полуфинала миналата година, ще бъде извън топ 10 за първи път от юли 2018 г.