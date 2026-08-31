Край! Меси приключи с националния на Аржентина!

Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина.

"След всичко, което се случи след финала, след дълъг размисъл, искам да обявя на всички, че се оттеглям от националния отбор... Беше болезнено решение и все още е, но разбирам, че сега е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко, не само през последните години, когато печелехме всичко, но и преди, и винаги съм се борил и съм давал всичко за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да се гордеете, че сте аржентинци, чрез футбола. Обичах и винаги ще обичам националния отбор. Дадох всичко. Нямам какво повече да дам и освен това зад мен има много талантливи млади играчи, които заслужават да бъдат там. Благодаря ви за цялата любов през тези 20 години", написа мегазвездата в социалните мрежи.

"Благодаря на семейството ми, че винаги е било до мен, че ме е придружавало в това красиво, но и предизвикателно пътешествие. Благодаря на всеки треньор, съотборник и треньор, с които имах щастието да го споделя. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти. Тръгвам си с чувство на спокойствие и гордост, че съм дал на вас и моите съотборници такива приказни моменти. Беше невероятно да преживея това с всички вас. Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец. Напред, Аржентина!", завърши емоционалното си послание световният шампион с Аржентина.

"Написах тези думи на 21 юли, два дни след финала. След случилото се с баща ми, съм още по-убеден в това", признава Меси.

Като част от националния отбор на Аржентина, Меси стана световен шампион през 2022 г., носител на Копа Америка през 2021 и 2024 г., носител на Финалисима през 2022 г. и олимпийски шампион през 2008 г.