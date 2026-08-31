Безмилостна Италия прати България у дома с 3:0 в 1/8-финала на ЕвроВолей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-силният отбор в света в женския волейбол Италия прати България, която бе с най-млад състав на европейското, у дома.

В чешкия град Бърно формацията на Марчело Абонданца нямаше и капка шанс срещу безмилостната му родина и загуби с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) в 1/8-финалите за малко повече от час.

Италианките са световни (2025) и олимпийски шампиони (2024) и втори от предишното европейско (203).

Само в първия гейм, в който явно класните "адзури" загряваха, нашите момичета се задържаха по-дълго време до тях в резултата.

Най-резултатна за България стана Александра Миланова с 12 т. Екатерина Антропова завърши с 18 за Италия.

Тимът на легендарния треньор Хулио Веласко ще играе срещу Чехия или Швеция на четвъртфиналите на ЕвроВолей.

На континенталния шампионат преди 3 г. по-ръководството на друг италианец - Лоренцо Мичели, националките ни по волейбол заеха престижното 7-о място, след като отпаднаха на 1/4-финал от Нидерландия.