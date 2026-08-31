ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Раювци уби Миндя, а две млади певици унизиха Кръпк...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23482350 www.24chasa.bg

Безмилостна Италия прати България у дома с 3:0 в 1/8-финала на ЕвроВолей

2692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Паула Егону е олицетворение на италианското надмощие над България. Снимка: CEV

Най-силният отбор в света в женския волейбол Италия прати България, която бе с най-млад състав на европейското, у дома.

В чешкия град Бърно формацията на Марчело Абонданца нямаше и капка шанс срещу безмилостната му родина и загуби с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) в 1/8-финалите за малко повече от час.

Италианките са световни (2025) и олимпийски шампиони (2024) и втори от предишното европейско (203).

Само в първия гейм, в който явно класните "адзури" загряваха, нашите момичета се задържаха по-дълго време до тях в резултата.

Най-резултатна за България стана Александра Миланова с 12 т. Екатерина Антропова завърши с 18 за Италия.

Тимът на легендарния треньор Хулио Веласко ще играе срещу Чехия или Швеция на четвъртфиналите на ЕвроВолей.

На континенталния шампионат преди 3 г. по-ръководството на друг италианец - Лоренцо Мичели, националките ни по волейбол заеха престижното 7-о място, след като отпаднаха на 1/4-финал от Нидерландия.

Паула Егону е олицетворение на италианското надмощие над България. Снимка: CEV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)