Везенков хит в Европа след убийствения мач срещу Румъния

Александър Везенков отдавна е синоним на класен играч. Родната звезда, която през миналия сезон най-сетне спечели Евролигата с екипа на “Олимпиакос”, показа, че е сред най-добрите на Стария континент.

Саша, както всичко го наричат, направи убийствен мач за националния ни отбор при победата 103:86 над Румъния като гост в първия мач на страната ни от втората фаза на предварителените квалификации за ЕвроБаскет 2029. Избраният за най-полезен играч в Евролигата за миналия сезон завърши с 36 точки, а към тях добави 9 борби, 6 асистенции и общата му ефикасност бе от 46.

Официалният акаунт на първенството на Стария континент веднага отчете убийствените показатели на Везенков. И му посвети пост в социалната мрежа.

“Време за шоу от Саша”, написаха от пресслужбата на европейската централа, която публикува кадър как родната звезда изстрелва в коша поредната си тройка.

В групата ни освен Румъния е и Дания. Именно срещу скандинавската страна е следващият ни мач, което е през есента. Регламентът в пресевките пък е следният - всеки играе по 2 пъти със съперниците - веднъж е домакин и веднъж гостува. Само първият от групата се класира директно за истинските квалификации.

“Заслужаваме да играем в истинските квалификации. Мисля, че е напът да се сбъдне”, каза Везенков.

Голямата ни звезда в баскетбола отчете, че в отбора на България има огромен потенциал.

“В нападение имаме много талантливи играчи, всеки може да реализира. Мисля, че от много време насам не сме имали толкова много талант в нападение. Нормално е, нямаме мачове всички заедно, но ще си намерим химията, това е едно добро начало”, каза още звездата на “Олимпиакос”.

Според селекционера на България Любомир Минчев победата на Румъния не трябва да ни кара да вярваме, че лесно ще се класиране за същинските пресевки за европейското след 3 г.

“Всеки мач е важен. От това, което гледах в мача на Дания с Румъния, на мен ми се стори, че доста от играчите не са в добра форма и не играха толкова добре. Може би през ноември ще бъде по-различно, но и за нас също ще бъде по-различно, всички ще бъдат в по-добро игрово състояние”, каза Минчев.