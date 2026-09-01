Суперкомпютър: Цолов е във Формула 1 догодина

Суперкомпютър предвижда място за Никола Цолов в Racing Bulls за новия сезон, твърди givemesports. Изкуственият интелект предвижда какво точно ще се случи за 7 места във Формула 1 догодина.

След стабилния си сезон до момента Исак Хаджар ще запази мястото си в “Ред Бул” за още един сезон. В момента той е с контузия на китката и най-вероятно ще пропусне повече от един старт, освен Гран при на Италия този уикенд.

Най-изненадващата прогноза е, че аутсайдерът към момента “Астън Мартин” ще запази дуета Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Канадецът Строл ще запази мястото си заради баща си Лоурънс, който притежава екипа. Точно по тази причина в края на сезона той ще влезе в топ 20 по стартове във Формула 1, като вече има повече от легенди като Ален Прост, Найджъл Менсъл, Аертон Сена, Греъм Хил, Ники Лауда и много други.

Друг аутсайдер - “Хаас”, обаче ще смени единия си пилот. Мястото ще запази Оливър Беарман, а Естебан Окон ще даде своето на Рафаел Камара, който се бори срещу Никола за титлата във Формула 2.

Racing Bulls запазва 18-годишния Арвид Линдблад и до него ще е 19-годишиният Никола. Така догодина екипът може да бъде с втория най-млад дует от пилоти, като пред тях ще бъде само легендарният дует Карлос Сайнц - Макс Верстапен, когато испанецът бе на 20 години, 6 месеца и 14 дни, а нидерландецът - на 17 години, 5 месеца и 13 дни.

