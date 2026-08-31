Любо Пенев с 2:2 в Русе на 60-ия си рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На днешния си 60-и рожден ден легендарният Любо Пенев записа начело на "Локо" (Сф) равенство 2:2 в среща от 7-ия кръг на Първа лига срещу "Дунав" в Русе.

Радослав Апостолов (40-дузпа) откри резултата за домакините.

Бившият национал Георги Минчев също от бялата точка изравни за столичани в 57-ата мин.

Алекс Валиньо (64) даде нов аванс на домакините.

Кауе Карузо (69) донесе точка на гостите.

Така "Дунав" с 4 точки остана 12-и.

"Локо" с 3 продължава да е без победа на 13-ата (предпоследна) позиция, като има мач по-малко.

Любо Пенев получи преди мача подарък от изпълнителния директор на "Локо" Димитър Васев - фланелка на "железничарите" с №60.

От фенклуба на "червено-черните" пък му бе връчен плакет.