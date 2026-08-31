Тройката от европейското със Саръбоюков и трима от Карибите на финал в Диамантената лига

Тройката от европейското в Бирмингам срещу трима от Карибите е финалът на скок на дължина във финалите на "Диамантената лига", които са този уикенд в Брюксел.

Легендата Малтиадис Тентоглу (Гърция, шампион от Бирмингам), Божидар Саръбоюков (трети) и Симон Ехамер (Швейцария, втори) ще се изправят срещу кубинеца Хорхе Ходелин и ямайците Тиджей Гейл и Уейн Пинък. Това са шестимата най-добри от турнирите до момента.

Тентоглу събра 39 точки от турнирите, Божидар е втори с 24. С 22 е Ходелин, а с 21 - двамата ямайци. Ехамер е шести с 14. Извън шестицата останаха Жерсон Балде (Португалия) с 11, Лука Бошкович (Сърбия) - 8, Матиа Фурлани (Италия) и Анвар Анваров (Узбекистан) - по 6, Тобиас Монтлер (Швеция) - 3, Хен Шу (Китай) и Лиам Адкок (Австралия) - по 2 и Лестер Лескей (Испания) - 1.

Финалът в скока на дължина е в събота от 19,38 часа българско време.

Ето всички финалисти:

Мъже:

100 метра: Облик Севил (Ямайка), Гифт Леотлела (Южна Африка), Трайвон Бромел (САЩ), Джордън Антъни (САЩ), Фердинанд Оманяла (Кения), Кенет Беднарек (САЩ), Емануел Есеме (Камерун), Акани Симбине (Южна Африка);

200 метра: Синесипо Дамбиле (Южна Африка), Летсил Тебого (Ботсвана), Кенет Беднарек (САЩ), Манакайше Чарамба (Зимбабве), Рейниер Мена (Куба), Кортни Линдзи (САЩ), Андре де Грас (Канада), Хосе Фигероа (Пуерто Рико);

400 метра: Бусанг Колен Кебинатшипи (Ботсвана), Джакори Патерсън (САЩ), Закити Нене (Южна Африка), Рай Бенджамин (САЩ), Матю Хъдсън-Смит (Великобритания), Джарийм Ричърдс (Тринидад и Тобаго), Крис Бейли (САЩ);

800 метра: Емануел Ваниони (Кения), Марко Ароп (Канада), Бен Патисън (Великобритания), Брендън Милър (САЩ), Габриел Туал (Франция), Купър Луткенхаус (САЩ), Марк Инглиш (Ирландия), Марк Бургин (Великобритания);

1500 метра: Джаред Нугусе (САЩ), Камерън Майерс (Австралия), Тимъти Чериот (Кения), Кол Хокер (САЩ), Етън Странд (САЩ), Хобс Кеслер (САЩ), Винсент Циатей (САЩ), Пфануел Кипсгосей Коеч (Кения), Джейк Хейуърт (Великобритания), Роберт Фаркен (Германия);

5000 метра: Бирхану Балю (Бахрейн), Греъм Бланкс (САЩ), Паркър Уолфи (САЩ), Андерс Алмгрен (Швеция), Адису Ихину (Етиопия), Мохамед Абдуаалахи (Германия), Корнелиус Кембой (Кения), Грант Фишер (САЩ), Биниам Мехари (Етиопия), Джейкъб Кроп (Кения);

110 метра с препятствия: Джамал Брит (САЩ), Кордел Тинч (САЩ), Орландо Бенет (Ямайка), Трей Кънингам (САЩ), Рашид Муратаке (Япония), Джа'Кобе Тарп (САЩ), Кендри Менендес (Куба);

400 метра с препятствия: Карстен Вархолм (Норвегия), Алисон дос Сантос (Бразилия), Матеус Лима (Бразилия), Абделрахман Симба (Катар), Кейлъб Дийн (САЩ), Езекил Натаниел (Нигерия), Емил Агиекум (Германия), Тревор Бисет (САЩ);

3000 метра с препятствия: Суфиян ел Бекали (Мароко), Едмунд Серем (Кения), Симон Коеч (Кения), Самуел Фереву (Етиопия), Гемечу Годана (Етиопия), Салах Едине бен Язиде (Мароко), Матю Уилкинсън (САЩ), Рюижи Миура (Япония), Абрахам Кивибот (Кения);

Скок на височина: Матео Сиволи (Италия), Олег Дорошчук (Украйна), Ромен Бекфорд (Ямайка), Матеуш Колоджиейски (Полша), Ерик Портильо (Мексико), Джанмарко Тамбери (Италия).

Овчарски скок: Арманд Дуплантис (Швеция), Къртис Маршъл (САЩ), Емануил Каралис (Гърция), Сам Кендрикс (САЩ), Сондре Гутормсен (Норвегия), Баптист Тиери (Франция);

Троен скок: Джордан Скот (Ямайка), Ясер Мохамед Трики (Алжир), Анди Диас Ернандес (Италия), Педро Пичадо (Португалия), Ласаро Мартинес (Куба), Джейдън Хибърт (Ямайка);

Гюле: Джордън Гейст (САЩ), Ражиндра Кембъл (Ямайка), Леонардо Фабри (Италия), Джо Ковач (САЩ), Райън Кроузър (САЩ), Роджър Стийн (САЩ);

Диск: Кристиян Чех (Словения), Даниел Стал (Швеция), Матю Дени (Австралия), Роже Стона (Ямайка), Вергилиус Алекна (Литва), Хенрик Янсен (Германия);

Копие: Румеш Таранга Патирейдж (Шри Ланка), Андерсън Питърс (Гренада), Кешорн Уолкът (Кения), Къртис Томпсън (САЩ), Джулиъс Йего (Кения), Ниираж Чопра (Индия);

Жени:

100 метра: Мелиса Джефесън-Удън (САЩ), Юлиен Алфред (Аруба), Тина Клейтън (Ямайка), Патриция ван дер Векен (Нидерландия), Ша'Кари Ричърдсън (САЩ), Ейми Хънт (Великобритания), Джониел Смит (Ямайка), Зайнеб Досо (Италия);

200 метра: Анавиа Батле (САЩ), Шона Милър-Уйбо (Бахама), Юлиен Алфред (Аруба), Ейми Хънт (Великобритания), Кайла Уайт (САЩ), Шерика Джаксън (Ямайка), Габриел Томас (САЩ), Камбреа Стържис (САЩ);

400 метра: Мерилейди Паулино (Доминика), Никиша Прайс (Ямайка), Лурдес Глория Мануел (Чехия), Хенриет Ягер (Норвегия), Наталия Буковецка (Полша), Роксана Гомес (Куба), Алия Бътлър (САЩ);

800 метра: Одри Веро (Швейцария), Фемке Бродерс-Бол (Нидерландия), Кейли Ходжкинсън (Великобритания), Прудънс Секгодисо (Южна Африка), Циге Дугума (Етиопия), Адисън Уайли (САЩ), Анаис Бургон (Франция), Лилиан Одира (Кения);

1500 метра: Бирке Хейлом (Етиопия), Джесика Хъл (Австралия), Доркус Евой (Кения), Аби Колдуей (Австралия), Джорджия Хънтър Бел (Великобритания), Клаудия Кажимерска (Полша), Циге Дугума (Етиопия), Емили Маккай (САЩ), Агате Гилемо (Франция), Ники Хилц (САЩ);

5000 метра: Алешин Бавеке (Етиопия), Фревейни Хаилу (Етиопия), Ликина Амебав (Етиопия), Сенайет Гетачев (Етиопия), Марта Алемайо (Етиопия), Роуз Дейвис (Австралия), Медина Еиса (Етиопия), Хирут Машеша (Етиопия), Хави Абера (Етиопия), Агнес Чебет Нгетич (Кения);

100 метра с препятствия: Масай Ръсел (САЩ), Тоби Амусан (Нигерия), Надин Висер (Нидерландия), Девин Чарлтън (Бахама), Алайша Джонсън (САЩ), Пиа Скрижижовска (Полша), Меган Симънс (Ямайка);

400 метра с препятствия: Ема Заплеталова (Словакия), Ръшел Клейтън (Ямайка), Ана Кокрел (САЩ), Джана Удръф (Панама), Амали Иуел (Норвегия), Дилайла Мухамад (САЩ), Джазмин Джоунс (САЩ);

3000 метра с препятствия: Фейт Чепотич (Кения), Марва Бузаяни (Турция), Перума Чемотай (Етиопия), Винфред Яви (Бахрейн), Дорис Лемнгол (Кения), Кена Туфа (Етиопия), Лекси Халадей (САЩ), Елис Торнер (Великобритания), Леа Мейер (Германия), Габриел Дженингс (САЩ);

Скок на височина: Ярослава Магучих (Украйна), Елинор Патерсън (Австралия), Никола Олисегърс (Австралия), Ирина Герашченко (Украйна), Ламара Дистин (Ямайка), Ангелина Топич (Сърбия);

Овчарски скок: Анжелика Мосер (Швейцария), Нина Кенеди (Австралия), Кати Мун (САЩ), Тина Сутеж (Словения), Хана Мол (САЩ), Иможен Айрис (Австралия);

Скок на дължина: Мона Никълс (САЩ), Лариса Япичино (Италия), Малайка Михамбо (Германия), Агате де Соуса (Португалия), Клеър Брайънт (САЩ), Хилари Кпача (Франция);

Троен скок: Сали Сар (Сенегал), Леянис Перес Ернандес (Куба), Давислейди Веласко (Куба), Теа Лафонд (Доминика), Лиадагмис Повеа (Куба), Акелия Смит (Ямайка);

Гюле: Джесика Шилдер (Нидерландия), Сара Митон (Канада), Чейз Джексън (САЩ), Фани Роос (Швеция), Йемиси Мабри (Германия), Даниел Томас-Дод (Ямайка);

Диск: Валери Сион (САЩ), Жоринде ван Клинкен (Нидерландия), Лаулауга Таусага (САЩ), Бин Фен (Китай), Кира Джексън (САЩ), Ванеса Камга (Швеция);

Копие: Жии Ян (Китай), Адриана Вилагос (Словения), Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия), Зигрид Борге (Норвегия), Харука Китагучи (Япония), Анет Сиетина (Латвия).