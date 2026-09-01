Христо Порточанов неузнаваем, свалил 25 кг с фитнес, плуване и диета

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Босът на футболния “Нефтохимик” от славните времена на отбора през 90-те години на миналия век Христо Порточанов е неузнаваем към днешна дата.

Визуалната промяна е тотална и се вижда с просто око. Свалил е цели 25 кг от теглото си и сега е едва 88.

Създателят на явлението “Нефтохимик” призна пред “24 часа”, че рецептата е простичка, но иска страшно много воля и характер.

“Редовен фитнес, плуване и строга диета. Това е! И да добавя, че винаги съм бил и си оставам заклет враг на алкохола”, разкрива Порто.

А емблематичният мустак на бургазлията отдавна е останал в историята.

“Другото са близките отношения с личности от сой от световен мащаб”, смята Порточанов. Дава за пример дългогодишното вярно приятелство с една от големите звезди на световния футбол от недалечното минало Христо Стоичков, което си остава бетонирано.

Двамата и техни верни авери прекараха ползотворен уикенд заедно на Иракли - божествено място, което се слави с един от най-красивите екоплажове по нашето Черноморие, където в максимална степен е запазена уникалната девствена природа. Срещата съвпадна и с подготовката за снимките на игралния филм за Камата на стадион “Лазур” в Бургас, който бе превърнат в копие на емблематичния “Камп Ноу” в Барселона.

Снимките на филма “Стоичков. Имало едно време в България” край морето ще са в продължение на две седмици.

От понеделник до 12 септември спортният комплекс в близост до морето ще се превърне в площадка и терен за пълнометражния филм, посветен на живота и славната кариера на кавалера на “Златната топка”.

Всичко е подготвено за ползотворна работа на екипа, начело с режисьора Мариан Макариев.