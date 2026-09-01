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Шампионът "Арсенал" си тръгна с 1:0 от Бирмингам

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Букайо Сака вкарва победно. Снимка: Ройтерс

Шампионът на Англия "Арсенал" игра солидно, записвайки победа и във втория кръг на Висшата лига - 1:0 като гост на "Астън Вила".

Единственото попадение в Бирмингам вкара Букайо Сака в 59-ата мин.

Домакините не отправиха нито един точен удар към вратата на съперника. Това не се бе случвало на "Вила" в мач от Висшата лига от над 10 г.

"Арсенал" е втори във временното класиране с 6 т., колкото имат лидерът "Манчестър Юнайтед" и новакът "Хъл" и "Челси", съответно трети и четвърти.

"Вила" е на предпоследното 19-о място без точков актив.

Букайо Сака вкарва победно. Снимка: Ройтерс

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