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https://www.24chasa.bg/sport/article/23483936 www.24chasa.bg

Платини обяви кой иска да спечели "Златната топка"

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Мишел Платини

Френската легенда Мишел Платини определи петима основни претенденти за „Златната топка" през тази година, изтъквайки, че след ерата „Меси-Роналдо" надпреварата е много по-отворена. Според бившия президент на УЕФА най-продуктивният играч е Килиан Мбапе, който бе топ голмайстор навсякъде, но липсата на големи трофеи може да му попречи. Изключително важният за състава си Родри се отличава със силното си представяне на световното първенство, на което Испания спечели титлата.

Ламин Ямал е определян от Платини като „най-невероятния играч", а Фабиан Руис е футболистът, спечелил всичко през сезона (световна титла с Испания и Шампионска лига с ПСЖ).

Въпреки че не го нарича категоричен фаворит, Платини заявява, че би заложил на Хвича Кварацхелия заради ключовата му роля при спечелването на Шампионската лига с екипа на ПСЖ. За сезона грузинското крило записа 48 мача, 19 гола и 11 асистенции.

Мишел Платини

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