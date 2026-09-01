Наш национал влезе в отбора на кръга още при дебюта си в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков със сигурност преживява най-силната година в своята кариера до момента. Още след първия си мач в Бундеслигата дясното крило намери място в идеалния отбор на стартовия кръг, който изготвя авторитетното издание “Кикер”.

При дебюта на “Елверсберг” 25-годишният Петков вкара историческото първо попадение за абсолютния новак в елита на Германия, а добави и асистенция за сензационната победа у дома с 3:2 над един от водещите тимове - “Байер” (Леверкузен).

Това представяне донесе на офанзивния футболист, на когото един от дядовците е българин, участие в отбора на кръга.

За Петков попадението срещу “Байер” бе под номер 12 в официален мач тази година. Със своите 11 гола през пролетта националът ни имаше солиден принос “Елверсберг” да се пребори за историческо изкачване в Бундеслигата. Интересното е, че то стана факт, след като миналата година Лукас и съотборниците му изгубиха баража за елита срещу “Хайденхайм”. Тази обаче спечелиха директна квота, ставайки вицешампиони на Втора бундеслига.

Така “Елверсберг” се превърна в отбора от най-малкото населено място в Бундеслигата. Едноименният град от провинция Саарланд има малко над 13 000 жители.

С представянето си до момента Лукас Петков определено се превръща в един от претендентите за футболист на годината. В събота тимът му гостува на “Борусия” (Мьонхенгладбах).