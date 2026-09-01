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https://www.24chasa.bg/sport/article/23483966 www.24chasa.bg

Стан Вавринка се сбогува с "Големият шлем" след загуба от Беретини в Ню Йорк

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Стан Вавринка Снимка: Ройтерс

Единият от двамата тенисисти (освен шотландеца Анди Мъри), който успя да разбие хегемонията на Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер - Стан Вавринка, изигра последния мач в кариерата си в турнир от "Големият шлем".

В среща от първия кръг на US Open 41-годишният швейцарец, за когото 2026-а е последната на корта, отстъпи срещу италианеца Матео Беретини след 6:7 (4), 6:7 (3), 0:6.

След мача в Ню Йорк домакините му организираха прощална церемония. Това обаче бе лицемерно, след като преди това те не му дадоха "уайлд кард", а това се случи в последствие след отказване на анонимен американец.

Вавринка е шампион в US Open  от 2016-а. Има титли също така от откритото на Австралия и "Ролан Гарос".

Стан Вавринка Снимка: Ройтерс

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