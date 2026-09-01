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https://www.24chasa.bg/sport/article/23483973 www.24chasa.bg

ПСЖ дава договор на Дембеле до 2030 г.

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Усман Дембеле Снимка: Ройтерс

ПСЖ ще подпише нов договор с крилото Усман Дембеле.

Френският клуб се е договорил за удължаване на споразумението с 29-годишния нападател до 2030 година, съобщава авторитетното издание "Екип".

Настоящият договор на футболиста е валиден до 30 юни 2028 г.

Официално за новия договор с крилото ще бъде обявено през следващите седмици.

Дембеле играе за ПСЖ от август 2023 г.

С парижани той стана 3 пъти шампион на Франция и 2 пъти спечели Шампионската лига. През миналата одина Дембеле получи „Златната топка" за №1 в Европа.

Усман Дембеле Снимка: Ройтерс

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