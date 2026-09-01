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"Барса" разби 5:2 "Райо Валекано"

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Снимка: Ройтерс

Шампионът на Испания „Барселона" постигна изразителна победа с 5:2 срещу „Райо Вальекано" у дома в среща от третия кръг на Ла Лига.

Мачът не започна по най-добрия начин за каталунците, след като Серхио Камело откри за гостите още в 12-ата минута.

"Барса" обаче реагира светкавично. Само седем минути по-късно Рафиня изравни, а в 21-ата минута Ламин Ямал обърна резултата в полза на шампионите.

През второто полувреме натискът на играчите на Ханзи Флик продължи и в 51-ата минута Флориан Льожен си отбеляза автогол за 3:1. Въпреки че Камело върна надеждите на „Райо Валекано" с втори си гол в 59-ата минута, домакините бързо си поеха пълния контрол. Рафиня бе точен с второто си попадение в мача в 71-ата минута, а в самия край на редовното време Ламин Ямал също оформи своя дубъл за крайното 5:2.

С този триумф „Барселона" записва трета поредна победа от началото на шампионата и продължава с пълен актив от точки на върха в класирането. С 9 т. е и вечният враг "Реал".

Снимка: Ройтерс

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