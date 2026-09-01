Любо Пенев: Не отговарях на обаждания и съобщения за рождения си ден, тъй като за мен денят бе работен

Старши треньорът на "Локо" (Сф) Любо Пенев коментира равенството 2:2 като гост на "Дунав" в Русе, дошло на 60-ия му юбилей. Легендарният нападател разкри, че не е отговаря на никакви обаждания и съобщения вчера, защо за него е бил работен ден.

"Добър мач. Първото полувреме ни липсваше характер. Второто полувреме беше различно, нищо че изоставаме в резултата, но можеше да се поздравим с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили. Имаме и слаби, и силни страни. Ще обърнем специално внимание на слабите страни. Отборът е много добре подготвен. Всеки един елемент и физически, тактически и технически има неща, които трябва да изчистим. Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Всички, които обичат "Локомотив" да са спокойни. Начертали сме посоката. Точките ще дойдат", каза Пенев.