Григор Димитров - Алексей Попирин 1:1 сета в Ню Йорк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров спечели първия сет срещу австралиеца Алексей Попирин в мача от първия кръг на основната схема на US Open.

35-годишният хасковец проби за 4:2 и след това си взе двата сервис гейма за 6:3.

Попирин обаче изравни сетовете също с 6:3. Той направи 2 пробива срещу един на Димитров.

Заради ниския си ранкинг (137) Григор мина през квалификациите. Той победи италианеца Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов от Казахстан, а финландецът Ото Виртанен се отказа преди мача от третия кръг заради физически проблем.