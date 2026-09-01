ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров - Алексей Попирин 1:1 сета в Ню Йо...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23483997 www.24chasa.bg

Григор Димитров - Алексей Попирин 1:1 сета в Ню Йорк

1584
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Григор Димитров Снимка: Ройтерс

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров спечели първия сет срещу австралиеца Алексей Попирин в мача от първия кръг на основната схема на US Open.

35-годишният хасковец проби за 4:2 и след това си взе двата сервис гейма за 6:3.

Попирин обаче изравни сетовете също с 6:3. Той направи 2 пробива срещу един на Димитров.

Заради ниския си ранкинг (137) Григор мина през квалификациите. Той победи италианеца Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов от Казахстан, а финландецът Ото Виртанен се отказа преди мача от третия кръг заради физически проблем.

Григор Димитров Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)