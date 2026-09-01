Треньор си тръгна от "Лудогорец" след 14 г.

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Работилият 14 г. в "Лудогорец" треньор Тодор Живондов си тръгна от клуба.

"Благодаря за всичко ПФК "Лудогорец" 1945! 14 години не са малко!", написа пловдивчанинът във фейсбук.

Той беше дългогодишен треньор на дублиращия тим, а освен това беше помощник на Георги Дерменджиев при последния престой на опитния специалист начело на "Лудогорец".

Миналия сезон бе Живондов беше временен наставник между Руи Мота и Пер Матиас Хьогмо.

Отговаряше за статичните положения при норвежеца, като водеше и втория отбор.